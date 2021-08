Da Redação

Retirada de doações de agasalho acontece até terça (17)

As pessoas que precisam de roupas para se proteger do frio têm até terça-feira (17), para retirar as doações da campanha "Cabide Não Sente Frio" em Arapongas. Ao longo da ação foram doadas 16.123 peças de roupas e 938 pares de sapato.

Distribuições – A prefeitura informou que as famílias podem fazer a retirada dos itens diretamente nos três Centros de Convivência do Idoso (CCI), de segunda a sexta-feira.- CCI Tia Su (R. Gavião Preto, 439 - Jd Vale Petrópolis), das 8h às 11h e das 13h às 17h.- CCI Antonieta Zampaolo (Rua Andorinha do Rio - Parque Industrial IV) – anexo ao céu das artes, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

- CCI Feliz Idade (R. Iratauá, 781 - Vila Araponguinha), das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Vale lembrar que para ser atendido é indispensável o uso de máscara de proteção.