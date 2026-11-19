O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA), aplicou multa de R$ 17.959,50 à pessoa identificada como responsável pelo abandono de cinco filhotes de cães em um terreno baldio na região do Jardim Santa Rita.

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Segundo o GDA, a situação foi registrada na terça-feira (17), e os animais foram deixados em situação de completo desamparo, em local isolado, sem acesso à água, alimentos ou abrigo, ficando expostos ao risco de morte por fome e sede.

A intervenção dos órgãos foi fundamental para evitar que os filhotes continuassem na situação de vulnerabilidade. A pessoa acusada foi identificada e multada.

O GDA e a SEASPMA reforçam o aviso de que abandono de animais é uma prática cruel e constitui infração ambiental, sujeita às penalidades previstas na legislação.

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DENÚNCIAS

O GDA e a SEASPMA pedem a colaboração da população, que é fundamental para identificar situações de abandono, negligência e violência contra os animais. Denúncias ambientais podem ser feitas diretamente pelo site da Prefeitura no endereço

https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/denuncias-ambientais/detalhar/1.