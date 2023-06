Residência é arrombada e objetos de valor são levados do local

O furto ocorreu no período da tarde

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um morador do Jardim Paraná, em Arapongas, norte do Paraná, teve uma surpresa desagradável ao retornar para casa após algumas horas fora. Ao chegar por volta das 18h dessa sexta-feira (16), a vítima se deparou com o portão de acesso à garagem, feito de blindex, arrombado. O incidente não parou por aí, pois também houve um segundo arrombamento na janela da cozinha, que dá acesso ao interior da residência.



continua após publicidade

Os invasores, aproveitando a oportunidade, adentraram no imóvel e realizaram um furto de diversos objetos de valor. Entre os itens levados estão uma TV Apple Smart, na cor preta, um aparelho de internet e um videogame PlayStation 4, acompanhado de dois controles pretos e um fone gamer.

- LEIA MAIS: Morador de Arapongas é preso com aves silvestres após xingar PM

continua após publicidade

Uma equipe da Polícia Militar (PM) da 7ª Companhia Independente foi acionada para comparecer ao local. Os agentes orientaram o morador a fazer um boletim de ocorrência.

A colaboração da comunidade é essencial para auxiliar no trabalho da polícia e identificar os responsáveis por esses crimes. Qualquer informação relevante pode ser repassada às autoridades competentes, visando a captura dos envolvidos e a recuperação dos itens furtados.

Siga o TNOnline no Google News