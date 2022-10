Relíquia de São Francisco de Assis chega em Arapongas; assista

Da Redação

A relíquia de São Francisco de Assis, vinda da Itália, chegou em Arapongas no final da manhã desta quinta-feira (6). Uma carreata pelas ruas centrais da cidade marcou a chegada da relíquia e imagem do Santo.

Trata-se de um pedaço do osso do fêmur de São Francisco, que vai ficar em exposição na Paróquia Santo Antônio de Pádua e na igreja que leva o nome do santo. Assista o vídeo abaixo.

"A relíquia representa uma parte do Santo, de uma pessoa consagrada. Existem três categorias de relíquias, a primária, secundária e terciária, e nós temos a satisfação de ter hoje aqui, uma relíquia de primeiro grau, é a parte do corpo de São Francisco, não consigo representar em palavras a nossa alegria, de ter uma parte física de São Francisco em nosso meio", disse Milton Roberto Polastri, ministro fraterno da fraternidade Santo Antônio de Pádua.

Nesta quinta, às 20h, haverá uma missa solene na Paróquia Santo Antônio de Pádua. "É uma alegria para nós receber essa relíquia do Santo tão considerado dentro da igreja, por muito tempo, os franciscanos ficaram à frente da nossa igreja, depois a diocese assumiu, mas seguimos juntos com a ordem que realiza um belo trabalho. É um privilégio, não só para nós, para toda a cidade, uma oportunidade de um momento de veneração e pedidos de intenção", comenta o Padre Padre Noel Ribeiro, pároco da igreja Santo Antônio de Pádua. Assista a reportagem: null - Vídeo por: Reprodução









