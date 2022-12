Região de Arapongas recebe R$ 34 mi de investimento; saiba mais

Da Redação

A região do Jardim Aeroporto, Santa Alice e Jardim Caravelle, em Arapongas, está conquistando várias obras de peso

Com cerca de R$ 34 milhões de investimento, entre obras executadas diretamente pelo poder público municipal e parcerias, a região do Jardim Aeroporto, Santa Alice e Jardim Caravelle, em Arapongas, está conquistando várias obras de peso.

“É o maior volume de investimentos realizados em tão curto espaço de tempo naquele local, com obras estruturantes, promovendo ao mesmo tempo o ensino fundamental, o ensino técnico e profissionalizante e a mobilidade urbana. Com toda certeza, isso vai dar uma nova dinâmica para o desenvolvimento de toda aquela região”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

As obras, já em fase adiantada, são a Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, com investimento de mais de R$ 4 milhões, e a pavimentação a Rua Negaça (ligando a Rua Tico-Tico Rei à Rua Capitão do Mato, no Jardim Aeroporto), obra que inclui também a Rua Gavião Pomba Azulado (Jd. Portal das Flores II) – no valor de mais de R$ 2 milhões.

Os recursos para as obras da escola foram viabilizados pelo deputado federal Luciano Ducci através de emendas ao orçamento. Já as melhorias nas ruas Negaça e Gavião Pomba Azulado estão sendo executadas com recursos conseguidos pelo prefeito Sérgio Onofre junto ao governo estadual a fundo perdido.

Na mesma região, acaba de ser concluída a Unidade Integrada Sesc/Senac de Arapongas (ao lado da UPA 24h), uma parceria entre o município e a Fecomércio-PR, com valor aplicado de R$ 23 milhões. A estrutura foi construída em terreno de 16 mil m², doado pela Prefeitura na primeira gestão do prefeito Sérgio Onofre. A área construída é de 5.281 m², sendo 4.118 m² do Sesc e 1.163 m² para o Senac.

“Ali já está tudo pronto para iniciarmos também outra obra impactante, que é a duplicação da Rua Tico-Tico Rei, trecho entre a Avenida Gaturamo e a Rua Sanhaço Rei”, informa Sérgio Onofre. Para essa obra, o município já executou a etapa licitatória e prepara a ordem de serviço. O investimento previsto é de R$ 4,5 milhões. A duplicação da Tico-Tico Rei vai ligar a Avenida Gaturamo à PR-444, passando entre os Jardins Caravelle, Santa Alice e outros empreendimentos, dando também acesso à nova estrutura do Honpar.

Para Sérgio Onofre, todos esses investimentos são resultado do empenho constante na busca de recursos, mas também à articulação de boas parcerias. Ele frisa ainda que a região deve receber outros investimentos no futuro, inclusive a sede própria da Guarda Municipal de Arapongas (GMA), que deverá ser construída em terreno entre as ruas Atingau (Jardim Caravelle), Negaça e Capitão do Mato (Jardim Aeroporto).

Para conferir mais detalhes sobre cada obra, acesse o site oficial da Prefeitura Municipal de Arapongas.

