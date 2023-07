Rede Municipal entra em recesso de 10 a 21 de julho em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que as Escolas Municipal e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS’s) entram em recesso escolar do dia 10 a 21 de julho; conforme prevê o calendário escolar 2023. Ainda conforme a Semed, os professores das Escolas Municipais e CMEI’s participarão de cursos – junto à Editora OPET, nos dias 10 e 11 de julho. O curso para os profissionais do Ensino Fundamental será no Colégio Estadual Emilio de Menezes. Já para os professores da Educação Infantil, os encontros serão no Colégio Estadual Marques de Caravelas.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Prefeito anuncia sobre inauguração de Escola Municipal

Conforme a diretoria de Educação Infantil, dois CMEI’s Polos farão os atendimentos no período do recesso escolar. De maneira antecipada, os pais e responsáveis pelos alunos já haviam recebido o formulário de pesquisa, além do registro de matrículas para este período.

continua após publicidade

Serão Polos de Atendimento: CMEI Padre Paulo Speiser I; com 108 crianças matriculadas. E CMEI Maria Hilda Santiago Grassano; com 92 crianças matrículas. Com horário de atendimento deste período das 6h às 18h. As aulas retornam normalmente no dia 24 de julho (segunda-feira).

Siga o TNOnline no Google News