Rede Municipal de Arapongas inicia aulas nesta quinta-feira (02)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As instituições de ensino receberam diversos serviços, como reparos, manutenções e limpezas

As Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Arapongas recebem nesta quinta-feira, 02, o total de 12.037 alunos para o início do Ano Letivo 2023, nas 49 instituições de Ensino. O horário de funcionamento das escolas acontece das 7:30 às 11:30/ 13h às 17h, e dos CMEI’s das 06:00 às 18:00. Nesta quarta, 01, os professores e equipes pedagógicas passaram por estudos e planejamentos; momento em os docentes se preparam e planejam as ações do semestre.

continua após publicidade .

A secretária da pasta, Cristiane Rossetti, desejou um bom retorno a todos. “ Temos certeza de que será mais um grande ano para a educação municipal. Estamos otimistas e entusiasmados. Sabemos da competência de todos os nossos profissionais. Que todos possam ter um excelente ano letivo”, disse.

Nas semanas anteriores, as instituições de ensino receberam diversos serviços, como reparos, manutenções e limpezas. A Prefeitura de Arapongas forneceu o material utilizado nos trabalhos. As ações contaram também com a parceria da Secretaria Municipal de Obras, Codar e Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF), servidores da Educação e comunidade em geral. Ontem, 01, no Cine Teatro Mauá, foi realizado um encontro com servidores da Rede Municipal de Ensino, entre eles, professores e cuidadores, auxiliares gerais, merendeiras, cozinheiras, motoristas e diretoras. O ato contou com a presença da secretária da Educação, Cristiane Rossetti, do procurador jurídico, Rafael Cita e o secretário de Administração, Gabriel Esper. A oportunidade foi voltada para repasse de informações técnicas e jurídicas

continua após publicidade .

ANO LETIVO

Ao todo, serão 200 dias letivos, sendo 102 no primeiro semestre e outros 98 no segundo.

SEGUNDO SEMESTRE

Para os alunos, o recesso de julho começa no dia 08 e vai até o dia 21; retomando normalmente as atividades na segunda-feira, 24. Já os professores passarão por planejamento e formação continuada nos dias 10 e 11 de julho. As aulas do segundo semestre acabam em 20 de dezembro, com o encerramento do ano letivo no dia 21.

Siga o TNOnline no Google News