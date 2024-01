Rede Municipal de Arapongas inicia Ano Letivo 2024 no próximo dia 06

Aulas no CMEI's e escolas municipais iniciam no dia 6 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação de Arapongas, divulgou nesta sexta-feira, 12, o calendário escolar referente ao Ano Letivo 2024. Segundo o cronograma, as aulas nas escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) terão início no dia 06 de fevereiro. Nos dias 01 e 02 de fevereiro será realizada a formação continuada junto à Editora OPET, quando os docentes se preparam e planejam as ações do semestre.

A formação será para professores de ensino fundamental, professores de educação infantil e cuidadores. Já no dia 05, será feira a reunião pedagógica e organização escolar. O calendário traz ainda o recesso escolar aos alunos em julho (de 08/07 a 23/07). Neste período, os professores passarão por planejamento e formação continuada nos dias 22 e 23 de julho.

SEGUNDO SEMESTRE - As aulas do segundo semestre acabam em 17 de dezembro. Ao todo, serão 200 dias letivos, sendo 100 no primeiro semestre e outros 100 no segundo.

Uniformes e Kits Escolares – Por mais um ano, a Prefeitura de Arapongas fará a entrega dos novos kits de materiais escolares e uniformes. Segundo a Secretaria de Educação ambos estão em processo de licitação. “Mantendo a igualdade, padronização e qualidade no ensino. Todos os nossos alunos receberão os uniformes e materiais. Mantendo o compromisso da gestão”, falou a secretária da Educação, Zanza Bobato. A Rede Municipal de Ensino conta com cerca de 11 alunos.

Atendimento

A Secretaria de Educação informa também que já realiza atendimento ao público, das 8h às 11h30 - (Rua Marabu, nº 671 – Centro). Mais informações: 3902-1109.

