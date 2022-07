Rede Municipal de Arapongas entra em recesso de julho; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As secretarias das escolas atenderão das 08h às 12h, durante o recesso escolar

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que a Rede Municipal de Ensino entrará em período de recesso escolar durante o mês de julho. Como prevê o Calendário Escolar de 2022, o recesso acontecerá do dia 11 a 20 de julho em todas as Escolas Municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's).

continua após publicidade .

Conforme informações, nos dias 07 e 09 de julho, quinta e sexta-feira, será realizada a 2ª fase da formação pedagógica com a participação de 935 professores. Dessa forma, a Prefeitura frisa que nestes dias também não haverá aulas. O curso será com a Editora OPET, na sede da Unopar de Arapongas.





continua após publicidade .

POLOS DE ATENDIMENTO NOS CMEI's

No início do mês de junho, a Semed iniciou o processo de organização dos polos, através de um formulário de pesquisa com os pais e responsáveis dos alunos. Os interessados foram orientados a fazerem uma matrícula para o polo, diretamente no CMEI onde o aluno é matriculado, atualmente. As matrículas foram feitas entre os dias 20 e 22 de junho.

Durante o recesso escolar, cinco Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's) serão polos de atendimentos para os alunos do Berçário, Infantil I, Infantil II e Infantil III. No total, serão atendidas 290 crianças. Confira quais serão os polos que atenderam das 06h às 18h:

continua após publicidade .

- CMEI Ana Paucic (Rua Gavião Preto, 339 - Jard. Petrópolis);

- CMEI Maria A. Fernandes Weiss (Rua Albatroz Real, 111 - Conjunto Del Condor);

- CMEI Pequenos Brilhantes (Rua: Rouxinol, n° 4935 - Bairro: Alto da Boa Vista);

continua após publicidade .

- CMEI Primeiros Passos (Rua Tico Tico Rei, 79 — Jardim Caravelle);

- CMEI Sônia Saikawa Koga (R. Tesoura, 43 - Jardim Bandeirantes).



continua após publicidade .





ATENDIMENTO NA SEMED E SECRETARIAS ESCOLARES

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Arapongas, situada na Rua Marabu, 671, Centro, manterá os atendimentos normais. Já as secretarias das escolas atenderão das 08h às 12h, durante o recesso escolar.

continua após publicidade .





RETORNO ÀS AULAS

As aulas nas Escolas Municipais e CMEIs’ retornarão normalmente no dia 21 de julho.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News