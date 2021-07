Da Redação

Recepcionista da Upa Arapongas morre aos 43 anos

Na noite desta quinta-feira (29), a araponguense Charlize de Lourdes da Rosa, de 43 anos, morreu após complicações cardíacas. Conforme amigos próximos, a recepcionista passou mal na quarta-feira (28), procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), onde trabalha, e foi diagnosticada com a pressão arterial muito alta, mas foi medicada.

Porém, no dia seguinte, ela precisou ser encaminhada ao Hospital Norte Paranaense (Honpar), mas o seu quadro de saúde se agravou. Ainda não se sabe ao certo a causa do falecimento da recepcionista. Familiares e amigos lamentam a morte da araponguense.

De acordo com amigos, ela era uma pessoa alegre e prestativa. Charlize deixa marido, três filhos Mariana, Giovana e Vinícius, e o neto Bernardo. O velório ocorre nesta sexta-feira (30), das 12 às 14 horas, no Prever Arapongas. O sepultamento será logo depois, às 14 horas, no Cemitério Municipal.