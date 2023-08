Ratinho vai a Arapongas para inaugurar casas, CDP e Estrada da Aliança

O governador Ratinho Júnior deverá cumprir agenda em Arapongas no dia 16 de setembro. A informação foi dada pelo prefeito Sérgio Onofre nesta quinta-feira (24). “Vamos receber o governador, secretários de Estado, nossos deputados e outros convidados para a inauguração da primeira etapa do Residencial Bem Viver Arapongas, do Centro de Detenção Provisória e da Estrada da Aliança. O evento está marcado para as 10 horas”, afirmou Sérgio Onofre. Ele informou que no mesmo dia estará acompanhando Ratinho Júnior e o deputado Pedro Paulo Bazana em uma agenda na APAE, onde haverá assinatura de convênios. Ratinho Júnior também deverá vistoriar o Aeroporto Municipal, onde foram concluídas as obras de ampliação da pista e de reforma do saguão.

Nesta primeira etapa, serão entregues 683 casas. Sérgio Onofre destaca, porém, que o projeto todo prevê a construção de até 1.479 moradias em Arapongas e que a segunda etapa deverá ser anunciada por Ratinho Júnior, representantes da Caixa Econômica, da Cohapar e da Construtora Pacaembu já no dia da inauguração.

No total, os investimentos só na área de habitação deverão ser da ordem de R$ 189 milhões. Outros R$ 7,3 milhões estão sendo investidos no Centro de Detenção Provisória. Na ampliação da pista do Aeroporto Municipal foram investidos mais R$ 10 milhões e outros R$ 598 mil na reforma do saguão. Já a pavimentação da Estrada da Aliança, executada com recursos do Paraná Cidade, foi um investimento de R$ 4,3 milhões.

Sérgio Onofre também se dirigiu aos futuros mutuários do Residencial Bem Viver Arapongas, cumprimentando todas as famílias que conseguiram suas moradias. Ele também informou que os imóveis estão sendo entregues dentro do prazo e que a inauguração só não ocorreu ainda porque houve demora na finalização das obras de água e esgoto.



