Ratinho Júnior visita Colégio Estadual Irondi Pugliesi nesta quinta

A informação foi dada pelo prefeito Sérgio Onofre

O governador Ratinho Júnior estará em Arapongas nesta quinta-feira (20), quando deverá visitar as novas instalações do Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, recém-inaugurado na região sul da cidade. A informação foi dada pelo prefeito Sérgio Onofre. “O governador Ratinho Jr vai cumprir agenda em Arapongas. Ele fez questão de conhecer o nosso novo colégio da região sul, obra que conseguimos graças ao apoio do governo estadual”, disse.

O ato contará com a presença de demais autoridades, lideranças e representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE). O Colégio foi inaugurado no dia 16 de setembro, porém, por ser período eleitoral (Ratinho foi reeleito no primeiro turno), o governador não teve como participar do evento.

Onofre salientou a importância do momento para o município, tendo em vista a votação expressiva alcançada pelo governador em Arapongas. “Apoiamos a reeleição de Ratinho Jr, que obteve 48.622 votos (82,13%) na nossa cidade. Uma resposta positiva que reconhece os esforços dele junto a nossa cidade”, mencionou.

SERVIÇO

DATA:20/10/2022HORÁRIO: 17hLOCAL: Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi

ENDEREÇO: entre as Ruas Tanatau, Uru do Campo e Quete, ao lado do Pronto Atendimento 18 Horas Antônio J. Marques – Zona Sul

