Ratinho Júnior estará em Arapongas nesta quinta-feira

Continua após publicidade

Arapongas vai receber a visita do governador Ratinho Júnior na tarde desta quinta-feira (13), para a realização da ordem de serviço para o início de várias obras na cidade.

De acordo com o prefeito Sérgio Onofre, serão muitos investimentos. “São obras que vão beneficiar setores como saúde, habitação, segurança e saneamento básico, entre outros. Com certeza, esses investimentos, somados a outros que estão em andamento no município, vão fazer de Arapongas um dos maiores canteiros de obras do Paraná”, avalia Onofre.

Só a renovação do contrato de concessão com a Sanepar deve garantir investimentos da ordem de R$ 144 milhões para o município, incluindo a expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na Zona Sul, no Jardim Aeroporto e em vários outros bairros. O governador também deverá dar a ordem de serviço para o Condomínio do Idoso, um investimento de R$ 6 milhões e que vai garantir 40 moradias para pessoas com 60 anos ou mais, no Bairro Cidade Jardim.

Também há expectativa em torno de outros investimentos, cujos trâmites de documentos estão em fase final, como a construção do Centro de Detenção Provisória (CDP), investimento de R$ 8 milhões.

“É importante lembrar que está em andamento o Contorno Viário, um investimento de R$ 127 milhões, que é obrigação da Viapar, mas que só está saindo do papel devido a muita luta da nossa parte, dos deputados que nos apoiam e do próprio governo. Além disso, estão em andamento outras obras de peso, como o campus avançado do IFPR, um investimento de R$ 1,5 milhão nesta primeira etapa, a escola do SESC/Senac, que vai ser a mais moderna do Paraná, com investimento de R$ 23 milhões, e a nova estrutura do Honpar, com investimento inicial de R$ 14 milhões”, acrescenta Sérgio Onofre.

Segundo o prefeito, outros investimentos que estão a caminho, como a revitalização do Parque dos Pássaros, a duplicação da Rua Rouxinol e a instalação do Parque Industrial Francisco Marcos Pennacchi, nas imediações do Expoara.

“Em meio a uma pandemia que assola a economia mundial, Arapongas está encontrando os caminhos para continuar crescendo e avançando e a parceria com o governador Ratinho Júnior é fundamental nesse sentido”, finaliza Onofre.