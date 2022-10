Ratinho Júnior conhece colégio recém-inaugurado 'Irondi Pugliesi'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governador Ratinho Júnior conheceu nesta quinta-feira (20) as novas instalações do Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, recém-inaugurado na região sul de Arapongas. O ato contou com a presença do prefeito Sergio Onofre e demais autoridades, lideranças e representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE).

continua após publicidade .

O colégio foi inaugurado no dia 16 de setembro, porém, por ser período eleitoral, o governador - reeleito no primeiro turno - não participou do evento. Onofre salientou a importância do momento para a cidade, tendo em vista a votação expressiva alcançada pelo governador em Arapongas. “Apoiamos a reeleição de Ratinho Jr, que obteve 48.622 votos (82,13%) no nosso município. Uma resposta positiva que reconhece os esforços dele junto a nossa cidade”, comentou.

Capacidade para 1.200 estudantes

Localizado entre as Ruas Tanatau, Uru do Campo e Quete, o Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, conta com 3,7 mil metros quadrados de área construída, o complexo educacional traz 20 salas de aula, área administrativa, biblioteca, laboratórios, sala ambiente, cozinha, refeitório, banheiros e ginásio com quadra poliesportiva.

continua após publicidade .

O investimento foi de R$ 5,7 milhões. Com capacidade para atender 1.200 alunos, a instituição vai abranger estudantes que moram no Jardim Planalto, Casa da Família II, Conjunto São Bento e Conjunto Palmares, entre outros, que saem do ensino fundamental, e passam a ser inseridos no ensino médio. Na fase de conclusão, o Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi já havia recebido o carregamento de 500 conjuntos de mobiliário escolar, compostos de mesas e cadeiras para os estudantes.

No mesmo período, a instituição também já recebeu freezer, cadeiras e mesas para professores, mesas e bancos para refeitório, mesas para reuniões, mesas para sala de informática e utensílios de cozinha. Segundo a diretora Renata Andressa, o colégio já vai receber de imediato uma turma do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) e nos próximos dias os pais também já vão poder procurar a secretaria para fazer a reserva de vagas para as aulas do início do ano que vem.

Siga o TNOnline no Google News