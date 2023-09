Ratinho Jr libera recursos e entrega obra em Arapongas neste sábado

O governador Ratinho Junior (PSD) cumpre duas agendas em Arapongas neste sábado (16). A primeira às 9h, marca a assinatura do novo repasse de R$ 480 milhões para financiar as ações das escolas de educação especial, como as Apaes. Mais de 40 mil estudantes em todos os 399 municípios serão beneficiados. São 400 entidades que prestam esse apoio.

A segunda agenda, às 10h30, é a inauguração do Residencial Bem Viver Arapongas, que tem 683 casas. O investimento privado total foi de R$ 98 milhões. O Governo do Paraná auxiliou 468 famílias com o programa Valor de Entrada, destinando até R$ 15 mil para viabilizar a aquisição do imóvel, num investimento de R$ 7 milhões. O espaço também recebeu apoio da Sanepar e da Copel para as redes de água e energia elétrica.

O governador será acompanhado pelo prefeito Sérgio Onofre (PSC), vereadores, deputados convidados e outras lideranças.

