'Ratão do Banhado' é resgatado em Arapongas; assista o vídeo

O Grupo de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas realizou um resgate inusitado nesta segunda-feira (10), na Rua Saíra Ouro, no Jardim Universitário. Por volta das 11h50, a equipe foi acionada por um morador que se deparou com um "ratão do banhado".

De acordo com relato, a mulher encontrou o animal no meio da rua, enquanto alguns cachorros tentavam atacá-lo. A araponguense, então, pegou o bichinho e o levou para a segurança do quintal do seu imóvel.

Conforme o Guarda Municipal Emerson, coordenador do GDA, o animal é raramente encontrado nas áreas urbanas. O ratão do banhado é um animal silvestre característico de locais alagados e aquáticos. A autoridade informou que, possivelmente, ele teve acesso pela galeria pluvial e acabou adentrando no perímetro urbano.

"O GDA destaca que estes animais são praticamente inofensivos e só atacam se forem acuados, salientamos que quando forem avistados o cidadão deve acionar o Grupamento de Defesa Ambiental, para receber as primeiras orientações de como proceder e para posteriormente a equipe realizar a captura", enfatizou o coordenador.

A equipe realizou o resgate do bichinho e o soltou em um local específico para sua espécie. Assista ao momento que o ratão do banhado é solto: Uma moradora do Jardim Universitário salvou o animal silvestre após vê-lo sendo atacado por cachorros na rua - Vídeo por: tnonline





