Rajadas de vento derrubam torre de comunicação da GM de Arapongas

O caso foi registrado no início da tarde desta sexta (3)

As fortes rajadas de vento que atingiram Arapongas, no norte do Paraná, durante o início da tarde desta sexta-feira (3), derrubaram uma torre de comunicação da Guarda Municipal (GM). Conforme apurações, a estrutura possuí cerca de 30 metros de altura e caiu sobre a sede da Associação dos Engenheiros Civis da cidade.

A torre de comunicação, localizada no Jardim Caravelle, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), funciona para o sistema de rádio digital da GM há cerca de 18 meses. A corporação informou ao TNOnline que os trabalhos não foram afetados, pois os guardas seguirão utilizando o sistema analógico até a normalização do serviço danificado.

A queda da estrutura mobilizou diversas autoridades. Além de uma equipe da Guarda Municipal, engenheiros especializados e o secretário de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas, Paulo Sérgio Argati, estiveram no local. O trânsito na região precisou ser interrompido e houve registro de falta de energia.

Conforme imagens divulgadas pelo portal TV Mais, de Arapongas, a torre era fixa no chão. Com os fortes ventos, uma coluna de concreto de cerca de 2 metros foi completamente arrancada do chão. A estrutura metálica da torre também ficou destruída, e a extremidade caiu sobre o barracão dos engenheiros, destelhando o local. Ninguém ficou ferido.

Foto por Reprodução/Live TV Mais

