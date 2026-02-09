Rafael Cita faz entrega simbólica de kits escolares em Arapongas
Prefeito visitou duas unidades de ensino do município na manhã desta segunda-feira (09)
O Prefeito de Arapongas, Rafael Cita, fez a entrega simbólica de kits escolares em duas unidades de ensino do município na manhã desta segunda-feira (09): a Escola Municipal Diomar de Oliveira Pegorer, localizada na Vila Aparecida e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Luciana Regina dos Santos Ruis, no Conjunto Piacenza. As visitas foram acompanhadas pelo secretário de Educação, Lino Batista de Oliveira, da diretora-geral da pasta, Luciana Gutierres, e do diretor da secretaria, Eduardo Monteiro.
“Faz tempo que eu queria fazer uma visita, e eu escolhi pessoalmente essa escola, eu quis vir aqui, para vir, simbolicamente fazer a entrega dos kits, do uniforme. Não dá para estar em todas as escolas. Então, eu escolhi aqui, com muito carinho. E nós temos feito o kit, o uniforme para que vocês tenham tranquilidade, só pensem em estudar. E fazer uma ‘baguncinha’, né, que eu sei”, comentou. “Bom ano para vocês, feliz 2026 e foquem no estudo”, finalizou.
A Escola Municipal Diomar de Oliveira Pegorer atende atualmente 329 crianças, enquanto o Cmei Luciana Regina dos Santos Ruis tem 54 alunos.
KITS
Os 12.500 kits de materiais escolares começaram a ser entregues na semana passada, antes mesmo do início do ano letivo, que começou na última quinta-feira (05).
Veja a lista com os itens que são disponibilizados pela Prefeitura de Arapongas:
PRÉ-ESCOLAR
* mochila
* estojo
* garrafa de água
* uniforme
* tênis
* papete
* meias
* apostilas
* apontador de lápis de 3 furos com depósito
* borracha
* caderno de desenho de 96 folhas
* caneta hidrográfica, modelo big/jumbo 12 cores
* cola branca com 110 gramas
* giz em gel grosso com 12 cores
* lápis 12 cores jumbo encartelado com apontador com depósito
* kit com 3 lápis grafite jumbo, triangular e apontador
* massa de modelar - conjunto com 12 cores
* pasta polionda com elástico
* pincel chato grosso n° 16
* tesoura escolar em aço inoxidável
* tinta guache com 06 cores
ENSINO FUNDAMENTAL
* mochila
* estojo
* garrafa de água
* uniforme
* tênis
* papete
* meias
* apostilas
* apontador de lápis com depósito duplo no formato triangular
* borracha branca escolar
* caderno de linguagem brochurão 96 folhas
* caderno de desenho 96 folhas
* caneta hidrográfica, 12 cores diversas
* cola branca com 110 gramas
* giz em gel grosso com 12 cores
* lápis 12 cores jumbo encartelado com apontador com depósito
* lápis grafite hb 2
* tesoura escolar em aço inoxidável
* régua plástica de 30 cm
Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ANOS INICIAIS
* mochila
* estojo
* garrafa de água
* uniforme
* tênis
* papete
* meias
* apostilas
* apontador de lápis com depósito duplo no formato triangular
* caderno universitário com 200 folhas
* borracha branca escolar
* caneta esferográfica 1.0, na cor azul
* caneta esferográfica 1.0, na cor preta
* caneta esferográfica 1,0, na cor vermelha
* lápis grafite hb 2
* régua plástica de 30 cm
* lápis de cor 12 cores diversas
* cola branca com 110 gramas