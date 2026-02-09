Leia a última edição
EDUCAÇÃO

Rafael Cita faz entrega simbólica de kits escolares em Arapongas

Prefeito visitou duas unidades de ensino do município na manhã desta segunda-feira (09)

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 14:10:52 Editado em 09.02.2026, 14:10:41
Rafael Cita faz entrega simbólica de kits escolares em Arapongas
Os 12.500 kits de materiais escolares começaram a ser entregues na semana passada - Foto: Prefeitura de Arapongas

O Prefeito de Arapongas, Rafael Cita, fez a entrega simbólica de kits escolares em duas unidades de ensino do município na manhã desta segunda-feira (09): a Escola Municipal Diomar de Oliveira Pegorer, localizada na Vila Aparecida e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Luciana Regina dos Santos Ruis, no Conjunto Piacenza. As visitas foram acompanhadas pelo secretário de Educação, Lino Batista de Oliveira, da diretora-geral da pasta, Luciana Gutierres, e do diretor da secretaria, Eduardo Monteiro.

📰 LEIA MAIS: Arapongas fortalece atendimento à dengue com novo equipamento de teste rápido

“Faz tempo que eu queria fazer uma visita, e eu escolhi pessoalmente essa escola, eu quis vir aqui, para vir, simbolicamente fazer a entrega dos kits, do uniforme. Não dá para estar em todas as escolas. Então, eu escolhi aqui, com muito carinho. E nós temos feito o kit, o uniforme para que vocês tenham tranquilidade, só pensem em estudar. E fazer uma ‘baguncinha’, né, que eu sei”, comentou. “Bom ano para vocês, feliz 2026 e foquem no estudo”, finalizou.

A Escola Municipal Diomar de Oliveira Pegorer atende atualmente 329 crianças, enquanto o Cmei Luciana Regina dos Santos Ruis tem 54 alunos.

KITS

Os 12.500 kits de materiais escolares começaram a ser entregues na semana passada, antes mesmo do início do ano letivo, que começou na última quinta-feira (05).

Veja a lista com os itens que são disponibilizados pela Prefeitura de Arapongas:

PRÉ-ESCOLAR

* mochila

* estojo

* garrafa de água

* uniforme

* tênis

* papete

* meias

* apostilas

* apontador de lápis de 3 furos com depósito

* borracha

* caderno de desenho de 96 folhas

* caneta hidrográfica, modelo big/jumbo 12 cores

* ⁠cola branca com 110 gramas

* ⁠giz em gel grosso com 12 cores

* ⁠lápis 12 cores jumbo encartelado com apontador com depósito

* kit com 3 ⁠lápis grafite jumbo, triangular e apontador

* ⁠massa de modelar - conjunto com 12 cores

* ⁠pasta polionda com elástico

* ⁠pincel chato grosso n° 16

* ⁠tesoura escolar em aço inoxidável

* ⁠tinta guache com 06 cores

ENSINO FUNDAMENTAL

* mochila

* estojo

* garrafa de água

* uniforme

* tênis

* papete

* meias

* apostilas

* apontador de lápis com depósito duplo no formato triangular

* ⁠borracha branca escolar

* ⁠caderno de linguagem brochurão 96 folhas

* ⁠caderno de desenho 96 folhas

* ⁠caneta hidrográfica, 12 cores diversas

* ⁠cola branca com 110 gramas

* ⁠giz em gel grosso com 12 cores

* ⁠lápis 12 cores jumbo encartelado com apontador com depósito

* ⁠lápis grafite hb 2

* ⁠tesoura escolar em aço inoxidável

* ⁠régua plástica de 30 cm

Educação de Jovens e Adultos (EJA) – ANOS INICIAIS

* mochila

* estojo

* garrafa de água

* uniforme

* tênis

* papete

* meias

* apostilas

* apontador de lápis com depósito duplo no formato triangular

* ⁠caderno universitário com 200 folhas

* ⁠borracha branca escolar

* ⁠caneta esferográfica 1.0, na cor azul

* ⁠caneta esferográfica 1.0, na cor preta

* ⁠caneta esferográfica 1,0, na cor vermelha

* ⁠lápis grafite hb 2

* ⁠régua plástica de 30 cm

* ⁠lápis de cor 12 cores diversas

* ⁠cola branca com 110 gramas

