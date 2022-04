Da Redação

Quinta-feira será de tempo instável em Arapongas

Arapongas amanheceu com o tempo fechado nesta quinta-feira (17) e registrou temperatura mínima de 20ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima prevista é de 29ºC.

Ainda conforme o Simepar, o tempo deve ser instável no município. Existe a possibilidade de ocorrência de chuva, em pontos isolados, ao decorrer do dia.

Eventos de chuva se desenvolvem nesta quinta-feira, preferencialmente a partir do período da tarde, devido à condição de tempo abafado. As chuvas esperadas ocorrem de forma rápida e isolada, principalmente no litoral, RMC, Campos Gerais e no norte pioneiro.