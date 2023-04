Quinta-feira será de tempo instável e máxima de 30ºC em Arapongas

Da Redação

Existe uma precipitação acumulada de 3.6 milímetros

A quinta-feira (13) será de tempo instável em Arapongas, cidade do Norte do Paraná. Conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município pode registrar chuva ao longo deste dia por conta do avanço de uma frente fria.

O fenômeno meteorológico chega ao Sul do Brasil neste dia. No entanto, o estado paranaense só deve registrar uma área de baixa pressão atmosférica no início da noite.

Conforme o Simepar, o sol pode surgir na Cidade dos Pássaros nas primeiras horas da manhã e predominar ao longo do dia. Porém, no início da noite, as nuvens começam a tomar conta e pancadas podem ocorrer no município. Existe 97% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 3.6 milímetros.



Já a Climatempo, empresa que também presta serviços meteorológicos, indica que a precipitação acumulada para Arapongas é um pouco maior, sendo 8 milímetros. Ela também mostra que as chuvas podem começar ainda durante a tarde.

O tempo segue abafado nesta quinta-feira no Paraná. Na Cidade dos Pássaros, os valores devem variar entre 18ºC e 30ºC.

