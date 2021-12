Da Redação

Quinta-feira será de calor intenso em Arapongas

O tempo segue estável nesta quinta-feira (2). Além da estabilidade, o calor também predomina em Arapongas. De acordo com a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o município deve registrar máxima de 32º C. Os termômetros marcaram mínima de 17º C ao amanhecer.

continua após publicidade .

Ainda segundo o Simepar, não há previsão de chuva para a cidade e região, pelo menos, até o final de semana.

Nesta quinta-feira, o cenário favorável à formação de nebulosidade se mantém no leste do Estado, onde são previstos chuviscos/chuvas fracas ocasionais e temperaturas mais amenas. No período da tarde, os índices de instabilidade se elevam e pancadas de chuva rápidas e isoladas ocorrem entre o centro-sul e os Campos Gerais. Nas demais regiões, o tempo segue estável e com temperaturas elevadas. Baixos índices de umidade relativa do ar no interior do Estado, principalmente no oeste e o noroeste paranaense.