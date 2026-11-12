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PREVISÃO DO TEMPO

Quinta-feira de tempo instável e máxima de 27°C marca o dia em Arapongas

Probabilidade de precipitação atinge 98%, acompanhada de rajadas de até 32 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quinta-feira de tempo instável e máxima de 27°C marca o dia em Arapongas
Autor Os indicadores meteorológicos apontam uma probabilidade de ocorrência de chuva - Foto: Arquivo TNOnline

O município de Arapongas terá uma quinta-feira, 12, com tempo instável e alto risco de precipitação, registrando temperaturas que variam entre a mínima de 19°C e a máxima de 27°C. As condições atmosféricas desfavorecem o predomínio de tempo firme ao longo do dia, indicando a ocorrência de episódios de chuva que exigem atenção dos moradores locais.

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A probabilidade de ocorrência de chuva atinge 98%, com volume de precipitação acumulada previsto em 3,0 milímetros. O índice de umidade relativa do ar segue expressivamente alto, flutuando entre 71% e 99%, enquanto os ventos sopram da direção leste a uma velocidade média de 9 km/h, alcançando rajadas máximas de até 32 km/h.

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ARAPONGAS chuva clima previsão temperatura
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