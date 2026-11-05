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Quinta-feira com 98% de chance de chuva e acumulado de 13,4 mm em Arapongas

Instabilidade atmosférica predomina durante todo o dia com probabilidade quase total de chuva na cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quinta-feira com 98% de chance de chuva e acumulado de 13,4 mm em Arapongas
Autor O risco de tempestades persiste no Paraná - Foto: Arquivo TNOnline

Arapongas registra predomínio de tempo instável e alto risco de chuva nesta quinta-feira (05). O município inicia o dia com temperatura mínima de 20°C, enquanto a máxima alcança os 27°C nas horas mais quentes da tarde, mantendo o céu encoberto e propício a precipitações contínuas ao longo de toda a jornada.

A atmosfera permanece altamente carregada de umidade, oscilando entre índices de 75% e 100%, o que sustenta uma probabilidade de ocorrência de chuva calculada em 98%, com volume acumulado previsto de 13,4 milímetros. Os ventos sopram do quadrante oeste com velocidade média em torno de 9 km/h, havendo possibilidade de rajadas pontuais mais intensas que podem atingir a marca de 53 km/h.

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Paraná

O risco de tempestades persiste no Paraná, especialmente durante a madrugada e manhã. Esta situação decorre do gradual avanço de uma frente fria na altura do Sul e Sudeste do País. A partir da tarde os eventos ficam mais brandos, e ocorrem preferencialmente no Leste e na faixa norte.

As temperaturas permanecem mais elevadas entre o Sudoeste, Oeste e o Noroeste paranaense, com valores ligeiramente abaixo dos 30 °C. Nestes setores o sol aparece entre nuvens.

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