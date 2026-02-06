Quem foi a jovem fisioterapeuta que dá nome à nova UBS de Arapongas

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Guadalupe, em Arapongas (PR), foi oficialmente inaugurada na manhã desta sexta-feira (06) sob forte emoção, recebendo o nome de Lauane Raio Sereno. A homenagem eterniza a trajetória da jovem fisioterapeuta que faleceu em maio de 2025, aos 30 anos, vítima de um câncer ginecológico.

A nova estrutura de 311,05 m², que contou com investimentos vinculados ao Hospital do Norte Paranaense (Honpar), passa a oferecer atendimento completo à comunidade, incluindo consultórios médicos e odontológicos, salas de vacina, curativos e aplicação de medicamentos, consolidando-se como um ponto estratégico para a saúde municipal.

Quem foi Lauane

Lauane Raio Sereno foi uma profissional de destaque na cidade, conhecida pelo compromisso com o bem-estar alheio em seu Studio de Pilates e Fisioterapia. Nascida em 1994 e formada pela Faculdade de Apucarana (FAP), a jovem construiu uma carreira baseada na dedicação e no amor pela vida, características que mantiveram sua memória viva mesmo após uma batalha resiliente contra a doença. A morte precoce da jovem gerou forte comoção na cidade.



Durante a solenidade, o prefeito Rafael Cita destacou que a história de Lauane é um símbolo de determinação e luz para Arapongas, ressaltando que o novo espaço de saúde, agora batizado com seu nome, é uma extensão do cuidado que ela dispensava aos seus pacientes em vida.

A cerimônia de inauguração reuniu familiares, amigos e diversas autoridades locais, transformando o ato administrativo em um momento de bastante sensibilidade. Mariluci Raio Xavier, mãe da homenageada, recebeu as honrarias da Administração Municipal, e expressou gratidão pelo reconhecimento da história da filha.