Queda de moto deixa duas pessoas feridas na PR-218 em Arapongas

Duas pessoas ficaram feridas após uma queda de moto, por volta das 19h15 deste sábado (5), na PR-218, em Arapongas, no norte do Paraná. O acidente aconteceu próximo ao Carpe Diem. A ocorrência foi atendida pelo Siate do Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações do Samu, as duas vítimas sofreram ferimentos leves. Uma foi encaminhada ao Hospital Santa Casa e a outra levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

ASSASSINATO

Minutos antes do acidente, o Samu foi acionado para atender uma vítima de ferimento provocado por arma branca, também em Arapongas. O homem, de 44 anos, foi encontrado dentro de um carro estacionado na Rua Rendeira, no cruzamento com a Rua Galinhola, na região da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

De acordo com o Samu, ele estava sentado no banco do motorista e já estava morto quando a equipe chegou no local. A Polícia Civil investiga o caso.

