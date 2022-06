Queda de avião em Arapongas deixa um morto e dois feridos; Vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um avião bimotor caiu na tarde deste sábado (25), na PR-218, no final da pista do Aeroporto de Arapongas - Alberto Bertelli, no Norte do Paraná. A princípio, a aeronave transportava paraquedistas.

continua após publicidade .

De acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. Conforme o Samu, as vítimas sofreram ferimentos moderados e foram encaminhadas para o Hospital Norte Paranaense (Honpar). O piloto, segundo informações do Samu, tentou arremeter.

Conforme o subtenente Victor Moura, do Corpo de Bombeiros, a aeronave estava aterrissando, mas perdeu o controle e saiu da pista. "A vítima fatal foi ejetada e as outras foram encaminhadas para o hospital. Foi usada uma espuma anti chamas por conta do risco do avião pegar fogo", explica.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) esteve no local. A equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, também foi acionada para recolher o corpo da vítima.

Vídeo:

null - Vídeo por: tnonline