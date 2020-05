Quatro pessoas são presas após agredirem policiais em Arapongas

Três homens de 28, 35 e 37 anos e uma mulher de 30 anos foram presos por pertubação do sossego e agressão contra policiais militares, na madrugada deste domingo (10), na Rua Suiriri do Sul, no Bairro San Rafael III, em Arapongas. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi até o endereço verificar denúncias de som alto e aglomeração de pessoas na residência.

Os policiais relataram que o dono da casa se identificou e não gostou da presença deles no local . Segundo a PM, alguns convidados da festa começaram a interferir na situação, ofendendo os policiais e aconselhando o proprietário a impedir a entrada dos policiais no local. Na sequência, a esposa do proprietário da casa, que segundo a PM estava visivelmente embriagada, foi até a calçada e questionou o motivo da presença deles, que informaram sobre as denúncias de som alto e aglomeração. Os policiais orientaram a mulher a desligar o som e mas ela e o marido se recusaram a acatar o pedido.

Na sequência, os policiais tentaram abrir o portão e um deles foi agredido com socos por um homem. Os soldados chegaram a entrar no quintal mas foram cercados e agredidos por sete homens e quaro mulheres, com socos e pontapés. O dono da casa ainda tentou tomar a arma de um dos policiais que conseguiu sair do local junto com seu parceiro. Os dois pediram apoio à central e outras viaturas foram encaminhadas até o endereço.

Apenas quatro pessoas que participaram das agressões contra os policiais foram presas e encaminhadas à delegacia, as outras conseguiram fugir do local. Os soldados foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos no rosto, nos braços, mãos e nas pernas.

Além de perturbação do sossego, os detidos vão responder por desacato, desobediência e lesão corporal praticada contra autoridade policial.