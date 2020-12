Quatro pessoas são encaminhadas para a delegacia com crack e dinheiro - TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Arapongas abordou quatro suspeitos na noite desta terça (1º), no Conjunto Flamingos, em Arapongas. Os abordados foram dois homens, de 23 e 30 anos, duas meninas, de 17 e 18 anos.

Duas equipes policiais em patrulhamento avistaram um homem e uma menor na calçada, que ao verem a viatura tentaram dispensar um pacote no chão. Feita a abordagem e busca pessoal, com a menor foi encontrada uma quantia em dinheiro de R$75 e ao seu lado 15 invólucros de crack.

A adolescente confirmou que estava ajudando seus amigos no tráfico de drogas. De acordo com o relatório, dentro da casa foram abordados a menina, de 18 anos, e um homem, a conhecido no meio policial, e foi encontrado um pacote com 5 pedras de crack, pesando 4,4 gramas, e R$ 40.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 22ª SDP, de Arapongas, e o Conselho Tutelar também foi acionado.