Da Redação

Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-369

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao lado da antiga praça de pedágio de Arapongas, na BR-369, por volta das 2 horas, na madrugada desta sexta-feira (4).

continua após publicidade .

De acordo com a PRF, com clima chuvoso e neblina, o automóvel não conseguiu frear e colidiu na traseira de ônibus, que entrava na rodovia. Sem a concessionária que funcionava a poucos metros do local do acidente, os policiais rodoviários federais tiveram que acionar guinchos particulares para remoção dos veículos para a liberação total da via.

Essa ação levou cerca de três horas para ser concluída devido ao horário e condições climáticas, prejudicando o fluxo na rodovia. As quatro vítimas com pequenas escoriações foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas até o Hospital São Rafael, em Rolândia.