Quatro novos casos de coronavírus são confirmados em Arapongas

Boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Arapongas no início da noite desta quinta-feira (11), informa que mais quatro casos de coronavírus foram confirmados no município que agora acumula 98 diagnósticos positivos. Também nesta quinta, a secretaria comunicou a morte de mais um morador por Covid-19, somando três óbitos pela doença.

Ainda segundo o relatório, outros 65 casos suspeitos são investigados. Das 98 pessoas que testaram positivo para a doença, 77 já estão recuperadas.

Sobre os perfis dos novos casos a secretaria informa que:

- 95° caso: paciente do sexo feminino, 49 anos, sem comorbidades, sintomas leves, histórico de contato de caso positivo, não procurou atendimento médico, fez exame no dia 04/06 devido ao rastreamento realizado pela Vigilância Epidemiológica; encontra-se em isolamento domiciliar e acompanhado pela UBS.

- 96° caso: paciente do sexo masculino, 49 anos, sem comorbidades, passou por atendimento na UPA no dia 04.06, com sintomas de febre, tosse, dores musculares e falta de paladar; sem histórico de contato com caso positivo, realizou a coleta do exame no dia 05/06, encontra-se em isolamento domiciliar e acompanhado pela UBS.

- 97° caso: paciente do sexo feminino,17 anos, sem comorbidades, parente do 96° caso; passou por atendimento na UPA no dia 04.06, com sintomas de febre, tosse e falta de paladar; sem histórico de contato com caso positivo, realizou a coleta do exame no dia 05/06; encontra-se em isolamento domiciliar e acompanhado pela UBS.

- 98° caso: paciente do sexo masculino, 48 anos, sem comorbidades, passou por atendimento na UPA no dia 03/06 com sintomas de falta de ar, dores musculares e tosse seca; realizou coleta de exame no dia 05.06; encontra-se em isolamento domiciliar e acompanhado pela UBS.