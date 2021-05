Quarta-feira será de tempo instável em Arapongas

Continua após publicidade

Arapongas registrou 14º C ao amanhecer desta quarta-feira (12) e a máxima não deve ultrapassar os 24º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há previsão de chuva para o município.

No decorrer desta quarta-feira há o avanço de uma frente fria pelo Paraná, o que deixa o tempo instável nos diversos setores. Ao longo do dia são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas, com os maiores acumulados previstos entre a região central e leste do Estado. Chove também no noroeste e no norte pioneiro. Não se descarta a ocorrência de rajadas de vento moderadas em pontos isolados. Temperaturas variam pouco durante o dia, e a partir da noite observa-se um forte resfriamento especialmente no oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense.