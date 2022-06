Quarta-feira será de tempo firme em Arapongas; veja a previsão

Da Redação

A Cidade dos Pássaros registrou mínima de 18ºC ao amanhecer desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (22), o tempo segue bastante instável entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, é possível que ocorram algumas pancadas de chuva, principalmente nos setores mais ao sul, mas as instabilidades previstas são localizadas e rápidas.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo fica estável na maior parte do Estado, com pouca nebulosidade, fator que contribui para a elevação das temperaturas. Esse é o caso das cidades das regiões noroeste e norte, como Arapongas, por exemplo.

Nessas áreas, as temperaturas se aproximam dos 30ºC. Na Cidade dos Pássaros os termômetros devem registrar máxima de 27ºC. A mínima obtida foi de 18ºC.

Ainda conforme o Simepar, o município registra temperaturas elevadas nesta quarta-feira por causa da estabilidade.

Região

O tempo se apresenta estável em Londrina também. Conforme o Simepar, o sol predomina na maior parte do dia. A mínima prevista é de 15ºC e máxima de 28ºC.

Em Rolândia, a quarta-feira será de tempo firme. A respeito das temperaturas, o município registra mínima de 15ºC, já a máxima é de 28ºC.