Quarta-feira será de temperaturas elevadas em Arapongas

As temperaturas variam entre 18ºC e 32ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que não há mudanças significativas sobre o Paraná nesta quarta-feira (5). A sensação de calor aumenta em todo o estado, pois ocorre um aquecimento pré-frontal. O ar mais quente e úmido, proveniente do Paraguai, aumenta a chance de chuva sobre os extremos oeste e sudoeste do Estado, principalmente no fim do dia.

As outras regiões, no entanto, seguem com o tempo mais seco. Isso pode ser observado em Arapongas, norte do Paraná.

De acordo com o instituto meteorológico, o sol aparece na Cidade dos Pássaros logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira e predomina sobre o município ao longo do dia. É possível que em alguns períodos ele fique entre nuvens, porém, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

As temperaturas continuam elevadas em Arapongas. Conforme o Simepar, os valores devem variar entre 18ºC e 32ºC.

