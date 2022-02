Da Redação

Quarta-feira será de temperaturas elevadas em Arapongas

A quarta-feira (9) será de temperaturas elevadas na Cidade dos Pássaros, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O instituto indica que Arapongas deve registrar máxima de 28ºC. Ao amanhecer, os termômetros marcaram mínima de 17ºC.

continua após publicidade .

Ainda conforme o Simepar, o dia será de tempo estável em Arapongas, sendo assim, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Quarta-feira com maior variação de nuvens nas porções mais ao leste do Paraná. Algumas chuvas isoladas podem ocorrer neste setor. Chuvisco ocasional ou alguma chuva à tarde, localizada, mas, também, de duração mais curta. Em relação às temperaturas, espera-se elevação mais significativa na faixa oeste e norte por conta da presença de sol, enquanto que entre os setores sul e parte do leste, com ventos menos aquecidos de sul, as temperaturas ainda ficam mais agradáveis.