Qual é a previsão do tempo deste sábado (31) para Arapongas?

Em relação às temperaturas, a máxima chega à casa dos 30ºC

O fim de semana será de tempo abafado em Arapongas e as temperaturas devem chegar à casa dos 30ºC, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Conforme o instituto meteorológico, neste sábado (31), último dia do ano de 2022, o tempo segue com pouca chuva no Estado. Novamente há possibilidade apenas de chuvas pontuais à tarde, de fraca intensidade, próximo a encostas de serras e vales de rios. Além disso, devem ocorrer de forma rápida.

No norte do Paraná, onde Arapongas fica localizada, o sol predomina. Segundo o Simepar, na Cidade dos Pássaros, por exemplo, o sol aparece logo nas primeiras horas da manhã e permanece sobre o município ao longo do dia. Em alguns períodos, é possível que ele fique entre nuvens, porém, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Em relação às temperaturas, a previsão aponto que, durante o amanhecer, os municípios situadas no Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba terão valores amenos. Em cidades como Ponta Grossa, Curitiba e Rio Negro as temperaturas variam entre 14ºC e 26ºC.

Já mais ao norte do Estado, os valores se aproximam ou ultrapassam os 30ºC e isso ocorre por conta da presença do sol e a condição de abafamento, principalmente à tarde.

Em Arapongas, neste sábado, a mínima obtida foi de 18ºC. No entanto, devido à presença do sol, os valores se ampliam rapidamente e devem chegar aos 29ºC.

