Qual é a previsão do tempo desta quinta-feira (9) para Arapongas?

As temperaturas seguem elevadas

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o tempo nesta quinta-feira (9) será chuvoso em boa parte do Estado. Isso se deve ao forte aquecimento, que influencia nas áreas e linhas de instabilidade. O risco de tempestades segue elevado.

Ainda conforme o Simepar, entre o noroeste, oeste e o sudoeste do Paraná deve chover já durante a manhã, mas na maioria dos setores a instabilidade atua a partir da tarde. Em Arapongas, município situado no norte do Estado, por exemplo, deve registrar chuva por volta das 16h, conforme o instituto meteorológico.

A probabilidade de ocorrência de chuva na Cidade dos Pássaros é de 96%, além de uma precipitação acumulada de 5.7 milímetros.

As temperaturas seguem elevadas no município. Ao amanhecer, os termômetros obtiveram a mínima de 19ºC. O sol pode surgir em alguns períodos e isso influencia na ampliação desses valores. A máxima esperada é de 28ºC.

