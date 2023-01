Qual é a previsão do tempo desta quarta-feira (4) para Arapongas?

Da Redação

Arapongas pode registrar chuva ao longo desta quarta-feira (4)

Na quarta-feira (4), as condições do tempo sobre o Paraná seguem sendo influenciadas pelo deslocamento de uma frente fria. Entre as regiões leste, Campos Gerais e o norte do estado, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem a qualquer hora do dia.

Nas regiões sudoeste e oeste, entre a madrugada e a manhã, ainda há condições para algumas chuvas isoladas, mas a partir da tarde, o sol já volta a aparecer nas regiões.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que é possível que Arapongas, norte do Estado, registre chuva nesta quarta-feira. Segundo a previsão, o município pode ter chuva intensa, com uma precipitação acumulada de 39.0 milímetros.

As temperaturas não se elevam tanto quanto nos últimos dias, onde a máxima se aproximada ou ultrapassava os 30ºC. O instituto meteorológico indica que a Cidade dos Pássaros deve registrar valores entre 18ºC e 23ºC.

