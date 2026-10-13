Quadro de moto com chassi adulterado é achado em mata em Arapongas

Peça do veículo foi apreendida pela PM e encaminhada para perícia na delegacia da cidade

A Polícia Militar apreendeu o quadro de uma motocicleta abandonado em uma área de mata no Conjunto Piacenza, em Arapongas, na manhã da última segunda-feira (12). A peça estava sem a maioria dos componentes e apresentava sinais de adulteração na numeração de identificação.

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A equipe policial foi até o local, situado nas proximidades de uma igreja, após receber uma denúncia anônima. Durante as buscas na vegetação, os agentes encontraram a estrutura metálica do veículo.

Ao inspecionar a numeração do chassi, os policiais perceberam que um dos caracteres estava raspado, o que impediu a identificação imediata da moto e a verificação no sistema para saber se o veículo era produto de furto ou roubo.

Diante do caso, a estrutura foi recolhida e levada para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, onde passará por exames periciais para tentar descobrir a origem da motocicleta e localizar o proprietário.