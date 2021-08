Quadrilha é presa após sequestrar caminhoneiros em Arapongas

Da Redação

A Polícia Militar de Arapongas prendeu nesta quarta-feira (18), cinco pessoas de São Paulo responsáveis por roubo agravado, sequestro de duas pessoas e cárcere privado. A ocorrência foi registrada no Bairro Alto da Boa Vista. Foram detidos quatro homens e uma mulher.

A PM foi contatada por um homem, que informou que o sogro teria marcado um encontro no endereço e por medo, pediu para que ele acompanhasse o encontro de longe. O solicitante contou à equipe que três homens chegaram no local com um VW/Gol preto, abordaram seu sogro e o colocaram dentro do carro e seguiram direção ao centro da cidade.

Enquanto as equipes estavam no endereço colhendo informações com o genro, o Gol estava retornando ao local, provavelmente para levar o caminhão da vítima, e ao verem a viatura, fugiram sentido Rua Rouxinol e efetuaram disparos de arma de fogo de dentro do veículo.

Para revidar os disparos, a equipe também atirou contra o carro e atingiu o pneu traseiro, mas mesmo assim, os criminosos continuaram fugindo, colocando em risco diversas pessoas pela rua.

Colisão

Quando os autores entraram na BR-369, sentido Apucarana, ao tentar desviar de uma carreta que trafegava pela rodovia, o Gol bateu na parede de uma empresa. Após a colisão, conforme o boletim, dois homens saíram do carro e fugiram e um deles pulou dentro de uma casa. Porém, um deles foi capturado pela equipe próximo à um bar.

Outro homem, conforme o relatório também foi encontrado dentro de um residência e estava com a roupa trocada para despistar os policiais. No local da colisão do carro, também foi detida uma mulher, que repassou à equipe que dois homens estariam sendo mantidos em cárcere privado.

Em um terreno baldio, um outro envolvido foi capturado pela PM. Ainda em patrulhamento, a equipe capturou outros dois homens, que estavam com armas de fogo, sendo uma pistola Taurus calibre 380 e um revólver calibre 32. Dentro da casa, segundo os policiais, foram encontradas dois homens sentados em um colchão e com as mãos amarradas, ambos caminhoneiros.

Vítimas

Conforme o boletim, uma das vítima relatou à PM que foi contratada para carregar seu caminhão com adubo e que três homens o fizeram descer e entrar em um Gol preto. A pessoa ainda contou à equipe que o bandidos estavam uniformizados com calça e camisa cinza, e colete refletivo laranja.

Segundo o boletim, os criminosos deram voz de roubo à vítima e o colocaram dentro do carro e o levaram até uma casa, onde ficou desde às 14h30.

A outra vítima contou para a equipe que passou pela mesma situação do outro homem e que foi mantida na casa desde às 19 horas. Todos foram levados para a 22ª SDP.