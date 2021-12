Da Redação

Quadrilha é presa após praticar roubos em Arapongas

A Polícia Militar (PM), de Arapongas, prendeu quatro homens, nesta segunda-feira (13), responsáveis por dois roubos na Cidade dos Pássaros, um no Parque Industrial III e outro no Jardim Primavera. Durante a ação, a PM recuperou uma quantia em dinheiro, três celulares das marcas Apple, Samsung e Xiaomi.

Um dos roubos foi registrado por volta das 18 horas, no Parque Industrial III, os ladrões levaram um celular da marca Xiaomi de uma pessoa que estava no ponto de ônibus. Além disso, conforme a vítima, os autores roubaram também sua bolsa e seus documentos.

O outro roubo ocorreu por volta das 19h30, quando a PM foi procurada por um comerciante que foi surpreendido por um dos assaltantes, que entrou em seu estabelecimento, pegou um biscoito da prateleira, levou para o caixa do local e anunciou o roubo.

De acordo com a vítima, o homem estava armado com uma pistola e levou cerca de R$ 800 em dinheiro e um cheque no valor de R$1270,34, além de um celular iPhone XR e outro celular Samsung J7.

Ciente dos roubos, por volta das 19h30, a PM realizou patrulhamento na região e viu um Renault/Clio prata, o mesmo carro usado nas ocorrências. Durante busca no veículo, os policiais localizaram pinos de cocaína, uma touca preta, dinheiro e também um simulacro de arma de fogo.

Em conversa, os autores confessaram os roubos à PM e disseram que outros dois homens estavam com o restante da mercadoria. A equipe se deslocou até uma casa e localizaram o celular Xiaomi azul, pertencente ao primeiro roubo no ponto de ônibus, e certa quantia em dinheiro.

O iPhone, segundo o PM foi rastreado e encontrado em um terreno. O aparelho da marca Samsung também foi encontrado na casa. Diante das provas, os quatro homens foram encaminhados para a 22ª Subdivisão Policial (SDP), de Arapongas. O carro foi levado para o Pátio do Detran pois estava com pendências administrativas.