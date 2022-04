Público lota espetáculo 'Paixão de Cristo' de Arapongas

Da Redação

Milhares de pessoas marcaram presença durante o espetáculo 'Paixão de Cristo', realizado neste domingo (10), pelo Grupo Teatral Mãe do Céu, no Parque das Nações, em Arapongas. O prefeito da cidade Sérgio Onofre, o vice-prefeito Jair Milani, o bispo da Diocese de Apucarana, dom Carlos José de Oliveira, além de fiéis, prestigiaram o evento.

Com 22 anos de existência e sob o comando de Luiz Vecchiato, o espetáculo encena a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e reuniu caravanas de diversas cidades do país. Após dois anos de recesso por conta da pandemia, o evento religioso foi retomado e concluído com sucesso neste domingo (10), em Arapongas.

Assista ao espetáculo através do vídeo gravado pelo grupo Mãe do Céu:

