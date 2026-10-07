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Proprietário de imóvel é detido após ameaçar inquilino com arma de fogo e persegui-lo na rua, em Arapongas

Homem sacou revólver durante desentendimento e perseguiu a vítima em via pública na região da rua Flamingos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Proprietário de imóvel é detido após ameaçar inquilino com arma de fogo e persegui-lo na rua, em Arapongas
Autor A PM foi acionada e apreendeu uma arma - Foto: Arquivo TNOnline

Um proprietário de imóvel foi conduzido à delegacia após ameaçar seu inquilino com um revólver calibre .38 durante uma discussão, em Arapongas. O caso mobilizou equipes de Rádio Patrulha (RPA) da Polícia Militar, que apreenderam a arma de fogo no veículo do suspeito após diligências pelo bairro.

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A confusão teve início devido a um desentendimento direto entre as partes em relação à locação do imóvel. Durante o atrito, o locador sacou a arma, proferiu diversas ameaças contra a vítima e chegou a persegui-la em via pública. A situação foi reportada ao Centro de Operações Policiais Militares (Copom), que imediatamente despachou viaturas para o local a fim de averiguar os fatos e conter a escalada da violência.

Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com as vítimas e colheram as características físicas do autor do crime, bem como a descrição exata de seu veículo. Em posse dessas informações, as equipes iniciaram o patrulhamento e conseguiram localizar e interceptar o carro do suspeito.

Durante os procedimentos de busca pessoal e revista veicular, os agentes encontraram o revólver calibre .38 apontado pelas vítimas. Diante das evidências, o proprietário do imóvel apresentou aos policiais a sua versão sobre o conflito. Na sequência, tanto o agressor quanto a vítima foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e a adoção das providências legais cabíveis.

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´polícia ARAPONGAS Conflito Locação de imóveis segurança pública violência
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