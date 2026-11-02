Proprietária coloca pertences de inquilino na rua e tranca portão em Arapongas

Morador acionou a Polícia Militar ao chegar do trabalho e relatar que, além de ser barrado, sofreu ameaças após desentendimento sobre o uso do imóvel

Uma briga entre uma dona de imóvel e seu inquilino terminou em caso de polícia na noite deste domingo (1º), no bairro Jardim Cultura, em Arapongas (PR). A proprietária teria retirado os pertences do morador e o impedido de entrar na residência após uma discussão motivada pelo uso de espaços e bens compartilhados da casa.

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De acordo com o relato do inquilino à Polícia Militar, ele estava no trabalho quando a mulher decidiu retirar suas coisas do interior do imóvel e colocá-las na calçada. Ao retornar para verificar a situação e tentar pegar pelo menos seus documentos, o morador encontrou o portão de acesso totalmente trancado com uma corrente e um cadeado.



O homem também afirmou aos policiais que sofreu ameaças por parte da proprietária. Quando a equipe da PM chegou ao endereço, a dona da casa não estava mais no local.

Os agentes constataram que o morador estava de fato impedido de entrar na residência, repassaram as orientações necessárias sobre os seus direitos e registraram o boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Arapongas, que deve dar andamento às providências legais.