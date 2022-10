oportunidade

Promotoria de Justiça de Arapongas abre vagas para estagiários

Inscrições ficam abertas até 27 de outubro para a seleção de um estudante de graduação em Direito

Da Redação

Atualização: 25 de outubro, 2022, às 18:41

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: Pixabay- ilustração

Resultado final será divulgado no dia 11 de novembro no site da Escola Superior do MPPR