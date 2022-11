Promotoria de Justiça de Arapongas abre inscrições para estágio; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Quando convocado, o candidato selecionado para o estágio receberá bolsa-auxílio de R$ 1.056,80 e auxílio-transporte de R$ 242

O Ministério Público do Paraná, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Arapongas, no Norte Central do estado, oferta uma nova oportunidade de estágio para estudantes de graduação em Direito. Quando convocado, o candidato selecionado para o estágio receberá bolsa-auxílio de R$ 1.056,80 e auxílio-transporte de R$ 242 para estagiar de segunda a sexta-feira, por quatro horas diárias, no período matutino ou vespertino.

continua após publicidade .

As inscrições estão abertas até 2 de dezembro e podem ser realizadas presencialmente na Promotoria de Justiça (Rua Falcão, 875, Centro) ou pelo e-mail arapongas.5prom@mppr.br. Estão aptos para inscrição os acadêmicos de Direito regularmente matriculados a partir do 3ª ano ou 5º período para cursos de cinco anos de duração, ou do 2ª ano ou 4º período para cursos de quatro anos. Para o esclarecimento de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato pelo telefone (43) 3275-3086.

-LEIA MAIS: Prefeitura de Arapongas terá horários especiais nos jogos da Seleção

continua após publicidade .

O processo seletivo será composto por uma prova escrita, aplicada no dia 12 de dezembro, a partir das 14 horas, em local a ser definido, de acordo com o número de inscritos. Em seguida, os estudantes que obtiveram nota acima de 6 no teste escrito serão convocados para uma entrevista, que será realizada em15 de dezembro, em horário e local a serem definidos. O resultado final será divulgado no mesmo dia no site da Escola Superior do MPPR.

Siga o TNOnline no Google News