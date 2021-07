Da Redação

Projeto vai doar produtos de higiene pessoal para mulheres

As psicólogas de Arapongas Bruna Millene Jorge e Suelen Louise Alves estão desenvolvendo o projeto Elas por Elas, com o objetivo de arrecadar produtos de higiene pessoal para mulheres em vulnerabilidade social e em situação de rua. Podem ser doados absorventes, desodorantes, sabonetes, papel higiênico, shampoo e condicionador para cabelos.

Segundo Bruna, ela conheceu um projeto parecido através da internet, e decidiu realizar na cidade. Ela conversou com amigas e com algumas assistentes sociais para saber como o trabalho poderia ser feito. "A partir daí nos unimos e começamos a divulgar e pedir doações, uma amiga passando para a outra, até que o projeto começou a ganhar maior repercussão", explicou.

De acordo com ela, neste primeiro momento, as doações serão direcionadas para uma casa de acolhida para mulheres que fica em Rolândia e recebe mulheres em situação de rua de toda a região. Ela explica que em Arapongas, as doações serão direcionadas para famílias atendidas por assistência social. "Claro que dependemos do volume de doações para atender a um número maior de mulheres", considerou.

Em Arapongas, as doações podem ser realizadas nos seguintes locais:

Nicioli - Rua Guaratinga, 1203, Escola Atenas, Rua Surucuá-açu nº 450 e Clinica Cogitare - Rua Marabu, 458.

As arrecadações deverão ser realizadas até o final da primeira semana de agosto.

