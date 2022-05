Projeto une literatura e cidadania na Zona Sul de Arapongas

Da Redação

A Secretaria da Cultura, através da Biblioteca Municipal de Arapongas, Monteiro Lobato, localizada na Usina Cultural, Praça CEU, continua implementando o projeto do Castelo Literário, para a comunidade da Zona Sul.

O projeto une literatura e cidadania, oferecendo um modo emotivo de interação entre enredos e personagens de conhecidas obras literárias e grupos de leitura da comunidade, instigando-os a trocar experiências e compartilhar suas emoções e sentimentos, em relação aos personagens, fatos e lugares das histórias abordadas.

O Castelo Literário começou a ser implementado em setembro do ano passado, com grupos de leitura divididos por faixa etária (adolescentes, adultos e idosos), funcionando às segundas e terças-feiras no horário das 09h às 10h30m.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.