Projeto Samuzinho ensina primeiros socorros na rede municipal; assista

Prevenir acidentes domésticos e ensinar noções básicas de primeiros socorros para crianças e professores do ensino fundamental: este é o objetivo do Projeto Samuzinho, desenvolvido em Arapongas em uma parceria entre as secretarias de Saúde, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Educação da cidade. Nesta primeira fase, participam apenas escolas da rede municipal, que ao final do trabalho, recebem um selo de acreditação. (Assista o vídeo abaixo).

Em atividade em Arapongas desde março de 2023, o Samuzinho já passou por pelo menos 12 escolas municipais. Este projeto de nível nacional, surgiu em 2007 no Distrito Federal. No Paraná, ele é realizado apenas nos municípios de Arapongas e Maringá atualmente.

Foto por Aline Andrade / TNOnline O condutor socorrista Rogério Fernandes é o responsável pelas palestras

O condutor socorrista Rogério Fernandes é o responsável pelas palestras. De uma forma lúdica e bem descontraída, ele conversa com as crianças sobre diversos temas, desde como funciona do trabalho do Samu, prevenção de trotes ao serviço, primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos. Ao final, as crianças ainda ganham um passeio de ambulância, em um veículo do Samu especialmente adaptado para servir ao projeto. Este é sem dúvidas, o ponto alto do projeto, pois as crianças fazem uma verdadeira festa.

Foto por Aline Andrade / TNOnline Ao final, as crianças ainda ganham um passeio de ambulância

“Dividimos as turmas por dia para termos um maior aproveitamento. Em horários distintos, também reunimos professores, direção e colaboradores para ensinarmos sobre primeiros socorros, para que eles estejam preparados para realizar um primeiro atendimento até a chegada de um socorrista”, explica Fernandes.



Ele conta que durante as palestras, as crianças se identificam com algumas situações, contam experiências de apuros que já viveram ou que presenciaram algum irmãozinho ou coleguinha viverem.

“O acidente doméstico campeão entre as crianças é engolir objetos. Dificilmente encontramos uma turminha que não tenha pelo menos um caso de aluno que já engoliu moeda ou algum brinquedo. Nas palestras, eles aprendem as manobras de desengasgamento, que podem ajudar a salvar vidas. Já tivemos em uma escola, um caso de uma professora que conseguiu salvar um aluno que engoliu uma bolinha de gude. Ela passou pelo treinamento e aplicou a manobra de salvamento”, conta o socorrista.

Foto por Aline Andrade / TNOnline Ao final do trabalho, as escolas recebem um selo de acreditação

A diretora da escola municipal Padre Germano Mayer, Roberta Silva de Almeida já passou pelo treinamento. Ela conta que o trabalho é muito positivo para toda a comunidade escolar.



“Os pais ficam muito satisfeitos, as crianças interagem em casa, repassam os conhecimentos. Além dessa formação preventiva, esse projeto também traz noção de cidadania, pois passa essa questão do cuidado com o outro também”, considerou a educadora.

Luis Miguel é aluno do 4º ano da escola municipal Padre Germano Mayer e passou pelo projeto. Com apenas 10 anos, ele reconhece a importância dos ensinamentos que recebeu. “É muito importante porque ajuda as pessoas. Se caso alguém se engasgar, por exemplo, a gente já sabe como socorrer”, afirmou.

Foto por Aline Andrade / TNOnline Veículo do Samu especialmente adaptado para servir ao projeto

Após percorrer todas as escolas da rede municipal, o projeto deverá alcançar a rede de ensino estadual de Arapongas. Assista a matéria completa:

