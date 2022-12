Projeto Libras na Escola será implementado na educação de Arapongas

Da Redação

A implementação da disciplina será feita de maneira gradativa nas escolas municipais

Buscando um ensino mais inclusivo, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), com o apoio do curso de Design Gráfico da Universidade Estadual de Londrina (UEL), desenvolveu o projeto “Libras na Escola”, para o Ensino Fundamental I. O projeto consiste na aplicação de atividades específicas da linguagem gestual-visual, fomentando o aprendizado bilíngue na Rede Municipal de Ensino de Arapongas. A apresentação ocorreu nesta terça-feira, 13, ao prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. “Apoiamos desde o início tal iniciativa, buscando fortalecer ainda mais a inclusão educacional dos nossos alunos com surdez, bem como aprimorando esta importante linguagem para os alunos ouvintes e professores”, falou.

NA PRÁTICA

A linguagem em Libras será integrada como disciplina a partir de 2023. Todo o trabalho será desenvolvido por meio do Centro Municipal Especializado (Cemear), tendo como base o ensino de Libras no cotidiano dos alunos ouvintes como segunda língua. Para a aprendizagem em Libras, os estudantes ouvintes desenvolverão técnicas através de atividades práticas, com execução de sinais e acompanhamento de professores especializados, utilização de materiais didáticos - livros, apostilas, DVD’s, vídeos, dicionários digitais ou manuais. “Visando atender de forma adequada a alfabetização em Libras dos alunos ouvintes, a proposta é desenvolver atividades educativas lúdicas, através de vídeos com histórias infantis, com tradução em Libras, além de outros métodos disciplinares”, pontua a coordenadora do Cemar, Kátia Messerlian. A metodologia de aprendizagem deve contar também com jogos-da-memória, dominó, adivinhações, bingo de letras, associação de ideias, encaixe com alfabeto em Libras, entre outros.

A implementação da disciplina será feita de maneira gradativa nas escolas municipais – iniciando com os estudantes dos 1º, 2º e 3º anos (a partir de 2023). Já com os estudantes dos 4º e 5º anos, a partir de 2024. Para a realização das atividades, serão feitos treinamentos e reuniões aos professores das turmas selecionadas, bem como um acompanhamento periódico das escolas. Além dos alunos do Fundamental I, os professores da Rede Municipal e demais funcionários da Prefeitura Municipal também participarão da metodologia de ensino.

A secretária da pasta, Cristiane Rossetti, também celebrou mais este avanço para a área da educação. “É um trabalho em conjunto que mostra a competência e vontade dos nossos profissionais. Estamos entusiasmadas com mais este passo”, frisou.

PILOTO

Ainda conforme a Semed, anteriormente um projeto piloto com a mesma proposta foi iniciado em quatro escolas municipais: Dr. Antônio Grassano Jr, Padre Germano Mayer, Júlio Savieto e Escola Municipal Aleydah Costa Santos Oliveira, com estudantes dos 1º aos 3º anos.

AULAS

As atividades são ministradas através de aulas gravadas pela professora surda Bruna Carla Chianfa e a intérprete, Juliana Rodrigues Pereira. Ambas ministram nas vídeo-aulas conteúdos básicos de Libras. As aulas acontecem semanalmente – por meio de multimídia. Atividades impressas referentes aos conteúdos também serão disponibilizadas.

Participaram também da apresentação demais representantes da Semed, secretário de Administração, Gabriel Esper, Dra. Vanessa Tavares de Oliveira Barros – da UEL, que representou o estudante Bruno Barros Abreu, e o vereador Márcio Nickenig.

