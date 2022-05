Projeto: Escolas Municipais visitam horta em Arapongas

Da Redação

Nesta segunda-feira (30), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que, na semana passada, alunos da Rede Municipal de Ensino fizeram uma visita à uma horta localizada no Bairro do Cruzeiro, na Estrada do Monteiro, de propriedade de Valdemir Rodrigues.

A Escola Municipal Getúlio Vargas e a Escola Municipal Professora Nereide Camargo foram as beneficiadas com o passeio que faz parte do "Projeto Horta do Futuro - Educação, Saúde e Tecnologia". O programa possui como objetivo conscientizar a comunidade escolar a respeito da importância de uma alimentação saudável, com foco também no ensino de robótica, preservação ambiental e técnicas agrícolas.

A visita à horta frisou o conteúdo trabalhado durante as aulas de Robótica, que tratavam do tema "Trator de arado e estufa". “Com esta visita, os alunos puderam observar como é feito o plantio de uma horta comum, o cuidado com solo, o manejo e, de onde vem a água para irrigação. Eles conheceram a estufa onde são cultivadas as mudas para o plantio. Os alunos interagiram muito bem com o ambiente natural”, disse a coordenadora de Projetos da Secretaria de Educação, Rosangela Alvarenga Morassutti.

A coordenadora disse, ainda, que a atividade proporcionou aos alunos um momento de contato com a terra, objetivando a socialização e a interação entre as escolas, contribuindo, dessa forma, na integração do ser humano, através da mudança dos seus hábitos e na melhora da qualidade de vida.

O passeio contou com a presença da diretora Teresa Gomes, e das professoras, Mari Calisti e Gizelli Valente.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.